غلق مداخل المنطقة الخضراء والطرق المؤدية اليها بالكتل الكونكريتية

2022/07/29 | 02:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية بدأت بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء في بغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية وضعت الكتل الكونكريتية في نفق الزيتون والطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء".

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