مصر تصدر بيانا بشأن تعرض طبيب مصري للاعتداء في السعودية

2022/07/29 | 03:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الخميس، أنها "تتابع باهتمام بالغ تطورات قضية تعرض الطبيب المصري أيمن عبد السلام محمد رزق لإطلاق نار واعتداء بسكين بمنطقة القصيم".

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