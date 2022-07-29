قِممٌ ومصالح

2022/07/29 | 03:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: عبدالزهرة محمد الهنداوي يبدو أن العالم، قد أحسَّ بفداحة الخسارة الكبيرة التي تكبدها خلال...

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