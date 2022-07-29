تحسباً لأي طارئ.. هذا ما يجري داخل ’المنطقة الخضراء’ الآن

2022/07/29 | 03:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تشهد المنطقة الخضراء، في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، اجراءات أمنية مشددة.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “القيادات العليا وجهت بتعزيز الاجراءات الأمنية داخل المنطقة الخضراء، مقر الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية في بغداد”.وأضاف أن “التشديد الأمني تمثل بزيادة عدد الحواجز الكونكريتية داخل المنطقة وغلق بعض الطرق المؤدية إلى ’الخضراء’ […]

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هذا ما يجري داخل ’المنطقة الخضراء’ الآن أولاً على ايرث نيوز.

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