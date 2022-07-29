فيضانات مدمرة في كنتاكي.. مقتل 8 أشخاص والسكان على سطوح المنازل

2022/07/29 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت أمطار غزيرة في حدوث فياضانات مدمرة في منطقة أبالاتشي الخميس، حيث تسبب ارتفاع منسوب المياه في مقتل 8 أشخاص على الأقل في ولاية كنتاكي.

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