2022/07/29 | 04:02 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوتيريس: الأمم المتحدة "تدعو باستمرار إلى أن تكون المظاهرات في العراق سلمية" (Getty)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، أهمية تعاون كافة الأجهزة الأمنية في العراق مع الحكومة في جهودها "لضمان التجمع السلمي وحماية جميع مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية".

جاء ذلك في بيان أصدره فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام.



وقال البيان: "يتابع الأمين العام عن كثب التطورات في العراق، ويشير إلى أن حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي يجب احترامها في جميع الأوقات".

وأضاف أن الأمم المتحدة "تدعو باستمرار إلى أن تكون المظاهرات في العراق سلمية وتدعو الأجهزة الأمنية إلى ضبط النفس".

وأردف البيان: "كما يتعين على جميع الجهات الأمنية (في العراق) التعاون مع الحكومة في جهودها لضمان التجمع السلمي وحماية جميع مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية والموظفين في العراق، والتعامل مع أي انتهاكات أمنية، مع ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".

والأربعاء، اقتحم المئات من أنصار التيار الصدري مقر البرلمان بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية، والتي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وأربكت التظاهرات الحاشدة لأنصار الزعيم العراقي مقتدى الصدر، الذين اقتحموا، أمس الأربعاء، المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان العراقي، في مشهد جديد من مشاهد العملية السياسية في العراق، والتي تتجه نحو الشارع الذي يحركه "التيار الصدري" ليقف بوجه توجه تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى حليفة لإيران، نحو تشكيل حكومة جديدة، في وقت لوّح فيه الصدر بما أسماه "الثورة".

(الأناضول، العربي الجديد)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيرس يطالب باحترام حرية التعبير والتظاهر في العراق) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيرس يطالب باحترام حرية التعبير والتظاهر في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).