روسيا تعلق على طلب وزير خارجية أمريكا التحدث مع لافروف

2022/07/29 | 05:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أن جدول أعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "مزدحم بالاتصالات الدولية مثل انعقاد المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، وكذلك الاجتماعات الثنائية".

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