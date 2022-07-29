مدينة ألمانية تحظر الماء الساخن في المباني العامة جراء أزمة الغاز الروسي

2022/07/29 | 07:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت مدينة هانوفر الألمانية استخدام الماء الساخن في المباني العامة واتخذت إجراءات للحد من التدفئة وسط أزمة الغاز الروسي.

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