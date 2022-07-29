هل الدين نسبي أم مطلق؟

2022/07/29 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الإبداعات العلمية التي أثرت في تاريخ العالم هو إكتشاف النظرية النسبية التي جائنا بها عالم الفيزياء الشهير ألبيرت أينشتين.

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