مانشستر يونايتد يمضي في خطته لبديل دي يونج

2022/07/29 | 08:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعينوي مانشستر يونايتد المضي قدماً في خطته البديلة، وسط تعثر المفاوضات بينه ولاعب برشلونة فرينكي دي يونج.ووفقا لما ذكرته صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، يريد مانشستر يونايتد، التقدم بعرض قيمته 42 مليون جنيه استرليني لضم لاعب وسط لاتسيو، الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.ومع تلاشي الآمال في ضم دي يونج بسرعة، من المتوقع أن ينتقل يونايتد إلى اللاعب الدولي الصربي البالغ من العمر 27 عاماً.ومن المتوقع أن يتمسك رئيس لاتسيو كلاوديو لوتيتو، بالحصول على (59 ) مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عن ميلينكوفيتش سافيتش.وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يحصل لاتسيو على عرض لا يمكنه رفضه من يونايتد بحلول آب المقبل.ومن المحتمل أن يحاول لوتيتو رفع السعر قدر الإمكان ليصل إلى مبتغاه، في وقت لا يريد فيه جمهور لاتسيو التخلي عن نجم وسطه، لأنه يريد مقارعة الجار روما في الدوري الإيطالي الموسم المقبل بعد الصفقات القوية للذئاب.ويستهدف لاتسيو لاعب نابولي بيوتر زيلينسكي كبديل لملينكوفيتش سافيتش في حال رحيل الأخير، نظراً لخبرته السابقة في العمل مع المدرب ماوريسيو ساري.المصدر : كورة

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