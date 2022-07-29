ما هي العلامات المبكرة لسرطان الجلد وكيف تبدو؟

2022/07/29 | 08:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يحذر الخبراء الصحيون باستمرار، خلال الطقس الحار، من خطر سرطان الجلد، والذي قد يكون مميتا عندما لا يشخص مبكرا.وكثير من الناس ليسوا على دراية بالشكل الذي يمكن أن يبدو عليه سرطان الجلد، وهو لا يتسبب في تغير الشامات فحسب، بل يمكن أن يؤدي إلى ظهور كتل وآفات قد يخطئ البعض في تقدير […]

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