اعتدى على مسن وزوجته وأحرق منزلهما.. غريب يهدد عائلة ويطالبها بدفع أموال له

2022/07/29 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يومًا هادئًا في سنترفيل، وكان كلارنس نيومان يشاهد مباراة غولف عندما جاء رجل إلى منزله حاملاً علبة وقود.قال نيومان للرجل "أخرج من منزلنا.ماذا تفعل بوضعك البنزين هنا؟"، ليرد عليه قائلًا "أريد نقودك وإلا سأحرق منزلك"، لتأتي إجابة نيومان بالقول "ليس لدينا مال".

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