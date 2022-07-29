2022/07/29 | 09:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بعد مضي 5 أعوام من مباحثات ايران مع روسيا بشأن ضرورة حذف الدولار الأميركي...

ظهرت المقالة إيران وروسيا تحذفان الدولار من التعاملات المالية وتبدآن التعامل بالريال والروبل أولاً على المسلة.

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