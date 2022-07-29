نيكاراغوا تمنع السفير الأمريكي الجديد من دخول أراضيها

2022/07/29 | 09:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعمنعت حكومة نيكاراغوا السفير الأمريكي الجديد هوغو رودريغيز من دخول البلاد، بعدما اتهمته بـ"التدخل" و"عدم الاحترام" على إثر تصريحات أدلى بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي.وقال وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا في رسالة موجهة إلى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن إن "حكومة نيكاراغوا، وفي إطار سلطاتها وممارستها لسيادتها الوطنية، تسحب على الفور التصريح الممنوح لهوجو رودريغيز".وبررت ماناغوا هذا الإجراء بـ"تصريحات تنم عن تدخل وعدم احترام للبلاد"، أدلى بها رودريغيز أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال إن نيكاراغوا "تتحول بشكل متزايد إلى دولة منبوذة في المنطقة"، وشبه البلاد بـ"الحكم الديكتاتوري" الذي عاشته عائلته في جمهورية الدومينيكان في خمسينات القرن الماضي. وأضاف رودريغيز أن "إخراج نيكاراغوا من اتفاقية التجارة الحرة بين أمريكا الوسطى وجمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة (كافتا) يشكل أداة قوية جدا وأمرا يجب أن نفكر فيه بجدية" لمعاقبة رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا.وتشهد العلاقات بين نيكاراغوا والولايات المتحدة توترا منذ تظاهرات المعارضة احتجاجا على حكومة أورتيغا في 2018، التي قتل فيها 355 شخصا حسب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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