الحكيم ينتقد اقتحام الصدريين للبرلمان ويؤكد التمسك بـ’شياع’ لرئاسة الحكومة (فيديو)

2022/07/29 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الجمعة، تمسك قوى الاطار التنسيقي بمرشحها محمد شياع لرئاسة الحكومة.

وقال الحكيم في حوار مع (بي بي سي)، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء، محمد شياع رغم اقتحام أنصار التيار الصدري لمقر البرلمان العراقي رفضا لترشيحه".

واضاف، أن "التيار الصدري قد يعترض على أي مرشح آخر إن تم تغيير محمد شياع"، منتقدا "طريقة تعامل قوات الأمن الحكومية مع تظاهرات أنصار التيار الصدري والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الخضراء".

وأمس الأول، اقتحم المئات من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجا على مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة.

واسقط المتظاهرون الجدران المحيطة بالمنطقة، وتجاوزوا نقاط التفتيش والحواجز الأمنية، وتوجهوا إلى مقر مجلس النواب.

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