النفط يستقر مع قلة الإمدادات.. برنت عند 107.14 دولارا للبرميل

2022/07/29 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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استقرت أسعار النفط عند مستوى مرتفع في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل أوبك+، وإن حدت مخاوف الركود من المكاسب.

وبحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 38 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 96.80 دولار للبرميل ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو ثلاثة في المائة.

واستقرت العقود الاجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، عند التسوية عند 107.14 دولار للبرميل.



وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر ثمانية سنتات أو 0.1 في المائة إلى 101.91 دولار للبرميل.

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس عاملا مهما في السوق، وفقا لرويترز.

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