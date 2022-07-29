مصرف حكومي يرفض إعادة العمل بالتقديم الإلكتروني على سلف الموظفين

2022/07/29 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، رفضه ارجاع التقديم الالكتروني على السلف والابقاء على اليدوي الورقي .

وقال مصدر مطلع في المصرف لـ (بغداد اليوم)، ان "المسؤولين القائمين على ادارة المصرف يرفضون ارجاع التقديم الإلكتروني على سلف الموظفين والمتقاعدين بحجج واعذار غير مقبولة ويفضلون الابقاء على التقديم اليدوي الذي اضر بسمعة المصرف من حيث التأخير في انجاز معاملات منح السلف فضلا عن وجود المعقبين واصحاب النفوس الضعيفة الذين يقومون بمساومة ومقايضة الناس ودفع الرشاوى مقابل انجاز معاملة منح السلف في اسلوب يمثل الفساد في وضح النهار".

وطالب الموظفون وزير المالية واعضاء مجلس النواب بـ "التدخل ومعرفة اسباب عدم عودة العمل بالتقديم الالكتروني لاسيما وان تصريحات وزير المالية الاخيرة اشارت وبوضوح عن قرب اعادة العمل بالتقديم الالكتروني وهو ما صرح به المصرف ايضا ولكن حتى اللحظة المصرف يرفض ارجاع التقديم الإلكتروني دون معرفة الاسباب".

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