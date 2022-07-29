طلب نيابي لوزارة التربية بشان جدول امتحانات السادس الاعدادي

2022/07/29 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب النائب عن أئتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود اليوم الجمعة، وزارة التربية بضرورة تعديل جدول امتحان الصف السادس الاعدادي. وقال الصيهود في بيان تلقته ايرث نيوز ان “جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي لا يتناسب مع الظروف التي يعيشها الطالب دراسيا ونفسيا ومعنويا خصوصا وان هناك ضغطا كبيرا على الطالب نتيجة حجم المواد […]

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