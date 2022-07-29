أول مواجهة بين تراس وسوناك أمام أعضاء حزب المحافظين لخلافة جونسون

2022/07/29 | 11:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريشي سوناك وليز تراس، المرشّحان لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون.© تصوير مشترك/ا ف ب جاكوب كينغ ليدس (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – افتتح ريشي سوناك وليز تراس، المرشّحان لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، مساء الخميس، الحدث الانتخابي الأوّل من سلسلة من 12 حدثا انتخابيا في كلّ أنحاء البلاد لإقناع […]

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