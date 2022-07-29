حقيقة فيديو

2022/07/29 | 11:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدعي ناشروه أنه للسيول الجارفة التي شهدتها مناطق عدة في الإمارات.إلا أن الادعاء خطأ، والفيديو المتداول منشور قبل سنوات على الإنترنت على أنه في إيران.

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