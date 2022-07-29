عالمة فيروسات تحذر: وجود فيروس في أي مكان يَشي بانتشاره أينما كان

2022/07/29 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدّث آن ريمون، أستاذة علم الأوبئة، إلى سارة سيدنر، مراسلة CNN، عن جدري القردة، والواقع المقلق لفيروسات أخرى تنتشر حول العالم.

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