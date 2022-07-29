2022/07/29 | 11:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس، أن الولايات المتحدة تراقب الوضع الراهن...

ظهرت المقالة الخارجية الامريكية حول اقتحام البرلمان العراقي:نراقب الأوضاع أولاً على المسلة.

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