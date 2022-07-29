2022/07/29 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، بغلق جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، وفقا لمصدر أمني.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الأجهزة الأمنية باشرت بغلق جسر السنك في العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية، والمؤدي إلى ساحة التحرير من ضفته الأخرى".ويأتي هذا الإجراء تحسبا لوقوع احجاجات مشابهة لما حدثت خلال الاربعاء الماضي، والتي تمثلت بدخول المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلق جسر السنك بالكتل الكونكريتية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلق جسر السنك بالكتل الكونكريتية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).