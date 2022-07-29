2022/07/29 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة عادت فرنسا إلى تسجيل نمو بين أبريل ويونيو بعد تراجع بلغ 0,2 % في الربع الأول من السنة، مع تحسن إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,5% في الفصل الثاني.وفي توقعاته الأخيرة، كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تسجل نموا نسبته 0,5 % في الربع الثاني من 2022 المركز الخبري الوطني.

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