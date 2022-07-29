2022/07/29 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة.اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في الفلبيناليابان تسجل ثاني حالة إصابة بجدري القردة في طوكيو وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في الفلبين المركز الخبري الوطني.

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