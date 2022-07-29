الأمن الوطني يعتقل شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

2022/07/29 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، اعتقال شبكة لتجارة المخدرات في بغداد.وقال الجهاز في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارز الأمن الوطني اعتقلت أفراد شبكة لتجارة المخدرات وذلك بعد ملاحقتهم في العاصمة بغداد".





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