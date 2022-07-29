النفط يستقر عند مستوى مرتفع.. وأمريكا تعلق الآمال على اجتماع

2022/07/29 | 12:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: استقرت أسعار النفط عند مستوى مرتفع في المعاملات الآسيوية ، مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتحالف أوبك+، وإن حدت مخاوف الركود من المكاسب.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم …

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