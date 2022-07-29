2022/07/29 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقارير

الاقتحام الثاني لبرلمان العراق و مقتدى الصدر يقلب الطاولة | تقرير

منذ ساعة واحدة

الاقتحام الثاني لبرلمان العراق و مقتدى الصدر يقلب الطاولة | تقرير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتحام الثاني لبرلمان العراق و مقتدى الصدر يقلب الطاولة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتحام الثاني لبرلمان العراق و مقتدى الصدر يقلب الطاولة | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).