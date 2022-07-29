2022/07/29 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتحام الثاني لبرلمان العراق و مقتدى الصدر يقلب الطاولة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تقارير
الاقتحام الثاني لبرلمان العراق و مقتدى الصدر يقلب الطاولة | تقرير
منذ ساعة واحدة
الاقتحام الثاني لبرلمان العراق و مقتدى الصدر يقلب الطاولة | تقرير
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتحام الثاني لبرلمان العراق و مقتدى الصدر يقلب الطاولة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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