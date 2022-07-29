برهم وزيدان يحثان القوى السياسية لايجاد حلول دستورية وقانونية

2022/07/29 | 12:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الواقع المضطرب الذي يمر به البلد.

ودعا الجانبان، في بيان مقتضب، القوى السياسية كافة الى اجراء حوار مشترك لإيجاد حلول متفق عليها ضمن الاطار الدستوري والقانوني.

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