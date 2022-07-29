وزيرة خارجية ألمانيا تتوجه اليوم إلى تركيا عقب زيارتها اليونان

2022/07/29 | 13:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تجري وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، محادثات اليوم الجمعة مع حكومتي اليونان وتركيا الشريكتين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، واللتين احتدمت الخلافات بينهما مرة أخرى حديثاً.

وفي أثينا تلتقي الوزيرة أولاً رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس ديندياس.



ثم تتوجه إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقالت بيربوك لصحيفة “تا نيا” اليونانية قبل مغادرتها برلين: إن الزيارة المزدوجة للشريكتين في الناتو مهمة بالنسبة لها، خاصة في هذه الأوقات الصعبة عندما تحاول روسيا تقسيم التحالف الغربي، وأضافت: “لم يكن الأمر يتعلق أكثر من أي وقت مضى بالتماسك بين حلفاء الناتو والشركاء الأوروبيين”.

وتدهورت العلاقات بين اليونان وتركيا حديثاً بشكل كبير.

وتشكك أنقرة في السيادة اليونانية على جزر في شرق بحر إيجه، مثل رودس وساموس وكوس، وتدعو الجيش اليوناني إلى الانسحاب.

وتسعى أنقرة لفرض مطالبها عبر طلعات لطائرات مقاتلة تركية فوق الجزر اليونانية المأهولة.



وتبرر اليونان نشر قواتها في الجزر بوجود العديد من زوارق الإنزال على الساحل الغربي لتركيا.

ولا يزال النزاع على الغاز الطبيعي تحت قاع البحر، والذي تشارك فيه قبرص أيضا، قائما، إلى جانب الخلاف حول استقبال آلاف اللاجئين الذين يواصلون محاولة عبور البحر المتوسط من تركيا إلى أوروبا.

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