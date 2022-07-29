أمريكا: تحقيق في اختراق إلكتروني لنظام سجلات المحكمة الاتحادية

2022/07/29 | 13:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال كبير محامي الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية للمشرعين أمس الخميس إن الوزارة تحقق في اختراق إلكتروني يتعلق بنظام إدارة سجلات المحكمة الاتحادية.

وأشار رئيس قسم الأمن القومي بوزارة العدل مات أولسن، إلى خطر الهجمات الإلكترونية من قبل دول أجنبية، إذ أخبر اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكي أن هذه الواقعة “مصدر قلق كبير”.

وأدلى أولسن بهذه التصريحات رداً على أسئلة من الرئيس الديمقراطي للجنة، النائب جيرولد نادلر، الذي قال إن “3 عناصر أجنبية معادية” هاجمت نظام حفظ الوثائق بالمحاكم.

وقال نادلر إن اللجنة علمت فقط في مارس (آذار) “بالنطاق المذهل” للخرق.

وذكر أولسن أن وزارة العدل تعمل عن كثب مع القضاء الاتحادي في جميع أنحاء البلاد لمعالجة هذه القضية.

ولم يعلق أولسن على من يقف وراء الهجوم، لكنه أشار إلى أن قسمه ركز بشكل عام على مخاطر الهجمات الإلكترونية من قبل دول أجنبية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وقال المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية في يناير (كانون الثاني) 2021 إنه أضاف إجراءات أمنية جديدة لحماية السجلات السرية أو المختومة بعد اختراق واضح لنظام إدارة القضايا وحفظها الإلكتروني.

ولم يتسن معرفة المزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إن “الوزارة كسياسة عامة لا تؤكد أو تنفي وجود تحقيقات محددة”.

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