جدول موعد نزول مواكب عزاء الاطراف الحسينية خلال ايام عاشوراء في كربلاء المقدسة

2022/07/29 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرَ قسمُ الشعائر والمواكب الحسينيّة

في العراق والعالم الإسلاميّ، التابع

للأمانتَيْن العامّتَيْن للعتبتَيْن

المقدّستَيْن الحسينيّة والعبّاسية،

جدولاً بتوقيتات انطلاق مواكب عزاء

اللطم من 1 محرّم الحرا

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