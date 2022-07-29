بالصور: أمريكا تمدُّ قوات البيشمركة بمعدات جديدة

2022/07/29 | 13:01 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت القنصلية العامة للولايات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: أمريكا تمدُّ قوات البيشمركة بمعدات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المتحدة الأمريكية، تزويد قوات
البيشمركة بمعدات تدخل في إدامة
العجلات العسكرية.
وقالت القنصلية في بيان، أن البيشمركة
تسلمت عدة منصات من المعدات لإبقاء
مركباتهم عاملة.
و
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: أمريكا تمدُّ قوات البيشمركة بمعدات جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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