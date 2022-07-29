بالصور: أمريكا تمدُّ قوات البيشمركة بمعدات جديدة

2022/07/29 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القنصلية العامة للولايات

المتحدة الأمريكية، تزويد قوات

البيشمركة بمعدات تدخل في إدامة

العجلات العسكرية.

وقالت القنصلية في بيان، أن البيشمركة

تسلمت عدة منصات من المعدات لإبقاء

مركباتهم عاملة.

و

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