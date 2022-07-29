نقابة الصيادلة: 70% من الأدوية غير مسعّرة

2022/07/29 | 13:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نقابة الصيادلة أنَّ 70 بالمئة من

الأدوية ما زالت غير مسعّرة، وعزت أسباب

تفاوت أسعارها في الصيدليات إلى اختلاف

شركات المنشأ والتهريب والإيجارات.

وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة

الدكتور محمد شير

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