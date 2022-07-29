محمد بن سلمان يشكر ماكرون والإليزيه يكشف عن فحوى محادثات الطرفين

2022/07/29 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان صادر عن قصر الإليزيه، الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على أهمية وجود مصادر متنوعة لإمدادات الطاقة خلال محادثاته هذا الأسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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