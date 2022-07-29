إصابة ضابط باشتباكات مسلحة بين البيشمركة والـPKK في دهوك

2022/07/29 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ دهوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات البيشمركة وحزب العمال الكردستاني قرب بلدة سحيلا التابعة لمحافظة دهوك.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوة من البيشمركة وعناصر من حزب العمال الكردستاني، قرب بلدة سحيلا في محافظة دهوك".

وأضاف أنه "وحسب المعلومات المتوفرة ان قوة من عناصر حزب العمال الكردستاني حاولت الدخول الى اراضي اقليم كردستان قرب سواتر قوات البيشمركة عند بلدة سحيلا، مما ادى الى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجانبين".

وبين أن "الاشتباكات اسفرت عن اصابة ضابط في قوات البيشمركة بجروح نقل على اثرها الى مستشفى مدينة زاخو لتلقي العلاج".

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