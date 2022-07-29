مساعد الصدر ومسؤول سرايا السلام في ساحة التحرير ببغداد (صور)

2022/07/29 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تواجد المسؤول العام لسرايا السلام ابو مصطفى الحميداوي، وأحد مساعدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عون آل النبي، اليوم الجمعة، في الساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

ونشر الإعلام الصدري، صورة للمذكورين آنفا وهما يتواجدان بساحة التحرير تزامنا مع انطلاق تظاهرة يوم السبت.

يذكر ان العاصمة بغداد، تشهد توترا امنيا بسبب قرب موعد انطلاق تظاهرة غد السبت المتزامنة مع عقد جلسة البرلمان.

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