إقبال متزايد..النفط تعلن نجاح منظومات الغاز بالعراق

2022/07/29 | 13:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكدت شركة تعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط، اليوم الجمعة، تسجيلها إقبالاً متزايداً على غاز السيارات بعد نجاح منظوماتها، فيما حددت موعد فتح منافذ جديدة للتعبئة في جميع المحافظات.وقال مدير فرع تعبئة غاز بغداد سنان نبيل عارف، للوكالة الرسمية وتابعته / المعلومة /، إن “منظومات غاز السيارات نجحت بشكل كبير وهناك اقبال متزايد […]

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