الصحة العالمية تنصح بـ

2022/07/29 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أعضاء مجتمع الرجال المثليين، الأربعاء، بالحد من تعرضهم للفيروس عن طريق تقليل عدد شركائهم الجنسيين، وإعادة النظر في ممارسة الجنس مع شركاء جدد.

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