القوات الأمنية تغلق جسري السنك والجمهورية والطرق المؤدية لساحة التحرير

2022/07/29 | 13:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أغلقت القوات الأمنية، الجمعة 07/29/2022، جسري السنك والجمهورية وسط بغداد بالصبات الكونكريتية.وقال مصدر...

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