التربية تحذر من المواقع الوهمية وتتوعدها بالملاحقة القانونية

2022/07/29 | 13:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حذرت وزارة التربية، الجمعة 07/29/2022، من المواقع الوهمية المنسوبة لها وتوعدها بالملاحقة القانونية.وقالت...

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