في ظل خلافهما على رئاسة الحكومة العراقية.. التيار الصدري والإطار التنسيقي يستعدان لمظاهرات متزامنة

2022/07/29 | 13:15 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي لتنظيم مظاهرات متزامنة؛ وذلك في ظل تنازع الطرفين حول ترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة العراقية.

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