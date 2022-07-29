نبذة تعريفية عن مكونات التيار الصدري والإطار التنسيقي في العراق

2022/07/29 | 13:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكل الإطار التنسيقي إثر الانتخابات البرلمانية لعام 2021، أما مقتدى الصدر فورث قاعدة شعبية كبيرة من أبيه مكنته من تشكيل تياره وفصيل جيش المهدي عام 2003، فما مكوناتهما؟

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