2022/07/29 | 13:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش العراق أزمة سياسية مرشحة لمزيد من التصعيد مع إصرار الإطار التنسيقي على الدفع بمرشحهم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي قوبل باحتجاجات من أنصار مقتدى الصدر..فما السبيل للخروج من الأزمة؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزمة السياسية في العراق.. ما السبيل للخروج منها؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزمة السياسية في العراق.. ما السبيل للخروج منها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).