2022/07/29 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت وزارة التربية/ اللجنة الدائمة لامتحانات التعليم المهني، اليوم الجمعة، عن تأجيل امتحان الفرع (الصناعي، الحاسوب، تقنية المعلومات، الزراعي، التمريض) الذي كان من المقرر ادائه يوم السبت الى يوم الأحد بمناسبة حلول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمناسبة العام الهجري الجديد..التربية تؤجل عدة امتحانات وزارية المركز الخبري الوطني.

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