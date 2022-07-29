ولاية نيويورك تعلن جدري القردة تهديدا للصحة العامة

2022/07/29 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية أن جدري القردة يمثل “تهديدا وشيكا للصحة العامة” بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.وقالت مفوضة الصحة بولاية نيويورك، ماري.ت.باسيت، في بيان نشر على موقع وزارة الصحة بالولاية: […]

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