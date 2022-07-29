أسهم اليابان تتراجع بسبب المخاوف من أداء الشركات

2022/07/29 | 14:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عكس المؤشر الياباني نيكي مساره خلال جلسة اليوم الجمعة ليغلق على انخفاض طفيف، مع تزايد المخاوف بشأن أداء الشركات اليابانية. وكانت شركة “دينسو” لتصنيع قطع السيارات، والتي تعد مزودًا رئيسيًا لشركة “تويوتا”، قد خفضت من توقعات أرباحها التشغيلية للسنة الحالية بنسبة 14 بالمئة. وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.05 بالمئة عند 27801.64 نقطة، بعد […]

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