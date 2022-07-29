2022/07/29 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، طبيعة الانفجار الذي سمع دويه في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الصوت الذي سمع دويه في مدينة الصدر، هو انفجار طباخ دار مفوض منسوب الى مديرية صقر بغداد نتيجة تسرب مادة الغاز".واضاف ان "الانفجار اسفر عن اصابة زوجة المفوض وابنه بحروق متوسطة، نقلوا على اثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن طبيعة الانفجار الذي سمع دويه بمدينة الصدر - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن طبيعة الانفجار الذي سمع دويه بمدينة الصدر - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).