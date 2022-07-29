بغداد.. مشادة كلامية داخل مستشفى تتطور إلى إطلاق نار وتوقع إصابة

2022/07/29 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتطور مشادة كلامية داخل مستشفى الصدر إلى إطلاق نار، لتتسبب بإصابة أحد أطرافها.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشادة كلامية بين منتسب في وزارة الداخلية/ حماية المنشآت في أثناء الواجب داخل مستشفى الشهيد الصدر وأحد منتسبي الحشد خارج الواجب".وأشار إلى أن "المشادة تطورت الى سحب اطلاق النار من قبل الحماية باتجاه منتسب الحشد ما أسفر عن إصابته في منطقة البطن والساق"، مبيناً أنه تم "اعتقال الحماية ونقل المصاب إلى أحد المستشفيات".

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