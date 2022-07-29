2022/07/29 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب كيان حكومي صيني، مسؤولين في تطبيق "تيك توك"، بفتح حساب خفي يستهدف بث "دعاية بكين" في الغرب، قبل أن يتم رفض الطلب، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

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